對於民進黨台中市長候選人何欣純近日連續有賴總統、蕭美琴副總統等「大咖」站台，國民黨台中市長候選人江啟臣上午受訪時指出，「市民就是我的最大牌、最大咖」請大家周五的選前之夜替他加油打氣，並在11月28號投給3號江啟臣，支持他當選，一起為台中打拚。

江啟臣今一早7時30分就到建國市長拜票，接著赴太平中山市場拜票，兩市場都是台中市的知名市場，人潮很多，他進到市場裡逐攤向攤商和採買的市民拜票。接著在太平國軍台中總醫院對面的中聯百貨受訪後，就進行北太平的車掃，下午和晚間還有霧峰、大里的車掃，晚上並前往西屯武德武兌宮參拜、發送飄帶和到逢甲夜市拜票，行程非常緊湊。

江啟臣今的掃街大里和太平都是是何欣純的立委選區，等同直搗何的票倉。今在太平掃街時，國民黨市議員賴義鍠、黃佳恬和許多里長都陪同江一起掃街，許多民眾主動要求簽名、合照，江啟臣也多次停下腳步，滿足市民朋友的要求。

對於受訪時被問到對手何欣純近日連續有賴總統、蕭美琴副總統等「大咖」站台，江啟臣說，每一個候選人都有他們競選的節奏跟節目的安排，他也有自己的安排。他要邀請所有的市民朋友，因為「市民就是我的最大牌、最大咖」、「每一個來幫我的其實都是我們的大咖、市民朋友就是我的最大咖」這個禮拜五晚上一起為台中的未來來努力打拚」並在28號投給3號江啟臣，支持他當選。