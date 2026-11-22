聽新聞
0:00 / 0:00
何欣純連獲總統、副總統「大咖」輔選 江啟臣：市民就是我的最大咖
對於民進黨台中市長候選人何欣純近日連續有賴總統、蕭美琴副總統等「大咖」站台，國民黨台中市長候選人江啟臣上午受訪時指出，「市民就是我的最大牌、最大咖」請大家周五的選前之夜替他加油打氣，並在11月28號投給3號江啟臣，支持他當選，一起為台中打拚。
江啟臣今一早7時30分就到建國市長拜票，接著赴太平中山市場拜票，兩市場都是台中市的知名市場，人潮很多，他進到市場裡逐攤向攤商和採買的市民拜票。接著在太平國軍台中總醫院對面的中聯百貨受訪後，就進行北太平的車掃，下午和晚間還有霧峰、大里的車掃，晚上並前往西屯武德武兌宮參拜、發送飄帶和到逢甲夜市拜票，行程非常緊湊。
江啟臣今的掃街大里和太平都是是何欣純的立委選區，等同直搗何的票倉。今在太平掃街時，國民黨市議員賴義鍠、黃佳恬和許多里長都陪同江一起掃街，許多民眾主動要求簽名、合照，江啟臣也多次停下腳步，滿足市民朋友的要求。
對於受訪時被問到對手何欣純近日連續有賴總統、蕭美琴副總統等「大咖」站台，江啟臣說，每一個候選人都有他們競選的節奏跟節目的安排，他也有自己的安排。他要邀請所有的市民朋友，因為「市民就是我的最大牌、最大咖」、「每一個來幫我的其實都是我們的大咖、市民朋友就是我的最大咖」這個禮拜五晚上一起為台中的未來來努力打拚」並在28號投給3號江啟臣，支持他當選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。