國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩抗議司法介選，絕食進入第3天、逾36小時，今天偕競選總部法律顧問李岳洋召開記者會，質疑競選團隊助理遭搜索、偵訊後，網路隨即流傳「坦承犯罪」等消息。徐欣瑩痛批司法介選、藉司法製造政治抹黑，要求檢調追查不實消息來源。李岳洋則指出，李姓助理未遭羈押，全案應遵守無罪推定原則，外界所稱「助理坦承犯罪」的消息尚待查證，且依法原則上不得公開，要求檢方釐清偵查資訊是否外洩，並追查不雅影片來源。

徐欣瑩表示，上週她在立法院總質詢時，當面質問行政院長卓榮泰，為何鄭朝方家族遭質疑涉及入侵民宅、土地套利、家人干政、職場霸凌，以及竹北市公所工程標案等爭議，行政院卻未見積極處理。「我在國會提出這麼多具體疑點，行政院長一句『沒辦法處理』就想帶過，為什麼曾聖凱一報案，檢調馬上就查，甚至還想把事情栽贓到徐欣瑩陣營頭上？」

徐欣瑩質疑，面對不同政治陣營的案件，司法機關是否採取不同標準？「民進黨候選人家族被質疑這麼多問題，行政院說沒辦法處理；但有人一報案，檢警就大動作搜索在野黨候選人競選辦公室，這難道不是辦藍不辦綠的最佳鐵證嗎？」她強調，司法應該不分黨派、依法辦案，而不是讓人民懷疑檢調已成為選舉攻防的工具。

對於李姓助理遭偵訊後離開地檢署，網路卻接連出現「助理坦承犯罪」等說法，李岳洋表示，檢調應完整追查不雅影片真偽、製作來源、首次上傳者及轉傳管道，包括是否涉及AI換臉、剪輯或變造。目前公開資訊尚無具體事證顯示徐欣瑩知悉、指示或參與影像製作、散布，外界不應以揣測代替證據，更不能將偵查中的片段消息當成政治攻擊工具。

徐欣瑩質疑，外界如何得知偵訊內容，消息來源及證據何在，「難道只要在網路上編造故事，就可以把一個候選人抹黑成犯罪者？」她強調，選舉競爭應有底線，若有人明知消息未經證實，仍刻意散布不實資訊意圖使人不當選，檢調應依法查辦，不能只查助理，卻放任外界利用偵查資訊造謠抹黑，形成選前寒蟬效應。

「我已經絕食第3天，但我的意志沒有動搖！」徐欣瑩強調，檢警不應只追查競選團隊助理，更應以相同標準追查不雅影片源頭、偵查資訊疑似外洩及網路不實指控。「越打壓，只會讓我們更勇敢；越想讓我們閉嘴，我們越要站出來！」

律師李岳洋則指出，李姓助理未遭羈押，全案應遵守無罪推定原則，外界所稱「助理坦承犯罪」的消息尚待查證。圖／徐欣瑩競辦提供