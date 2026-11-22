國民黨新北市長候選人李四川今天上午在新北市長侯友宜陪同下，前往永和展開車隊掃街，現場湧入大批支持者，紛紛拿著帽子、旗子要求簽名，並爭相握手、合照，讓李四川一度被人群團團包圍，遲遲無法前進。李四川今天還戴上麥當勞「奶昔大哥」帽子登上車掃車輛，展開選前最後階段的拜票行程。他也提出清潔隊員福利政見，承諾若當選，將比照台北市提供日點費200元、夜點費400元及每年一次免費健檢。

李四川今天上午9時50分在永和保福宮集結，與侯友宜共同展開「海納百川」永和車隊掃街，國民黨立委林德福、新北市議員陳鴻源及市議員候選人陳以樂也到場。現場聚集許多支持者，李四川抵達後，不少民眾立即上前，拿著帽子、旗子等物品請他簽名，也有人爭相握手、合照，讓他在原地停留許久，才得以繼續行程。

李四川此次車掃還戴著麥當勞「奶昔大哥」帽子登上車輛，與侯友宜一同向沿途民眾拜票。這也是侯友宜第五度陪同李四川車掃，李四川受訪時再次感謝侯友宜相挺，以及永和鄉親到場支持與鼓勵。

談到永和未來建設，李四川表示，侯友宜任內推動永和大陳義胞地區都市更新，相關計畫分為7個單元持續進行，若未來接棒，將繼續推動永和都更，延續既有建設。

侯友宜表示，永和的大陳都更、頂溪都更、萬大中和線及永和行政園區，都是地方迫切需要的建設，目前相關工作已陸續啟動，希望李四川憑藉工程專業背景，加速推動重大建設，回應永和市民需求。「所以李四川要加油，一定要凍蒜」，盼助李四川當選未來能讓永和有更大改變。

除地方建設外，李四川也提出清潔隊員福利政見。他表示，台北市近日宣布環保同仁福利措施，但早在今年8月，他就曾與侯友宜討論，新北市環保同仁待遇應比照台北市。若年底當選新北市長，將推動日點費200元、夜點費400元，並提供每年一次免費健康檢查。

李四川說，除了改善清潔隊員福利，也將延續侯友宜任內作法，每年編列預算，逐步汰換老舊環保車輛。

對於選前最後階段的輔選行程，李四川表示，今天下午侯友宜也將繼續陪同車掃，晚間則有立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕到場支持。他並提及台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣及高雄市長候選人柯志恩，強調彼此是「做事的連線」，相信能在年底選戰中擊敗「選舉的連線」。

現場湧入大批支持者，紛紛拿著帽子、旗子要求簽名，並爭相握手、合照，讓李四川一度被人群團團包圍，遲遲無法前進。記者張策／攝影

現場湧入大批支持者，紛紛拿著帽子、旗子要求簽名，並爭相握手、合照，讓李四川一度被人群團團包圍，遲遲無法前進。記者張策／攝影

現場湧入大批支持者，紛紛拿著帽子、旗子要求簽名，並爭相握手、合照，讓李四川一度被人群團團包圍，遲遲無法前進。記者張策／攝影

現場湧入大批支持者，紛紛拿著帽子、旗子要求簽名，並爭相握手、合照，讓李四川一度被人群團團包圍，遲遲無法前進。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長候選人李四川（左二）於車掃前在永和保福宮祈福平安。記者張策／攝影

車掃前大合照。記者張策／攝影

現場湧入大批支持者，紛紛拿著帽子、旗子要求簽名，並爭相握手、合照，讓李四川一度被人群團團包圍，遲遲無法前進。記者張策／攝影