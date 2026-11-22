民眾黨主席黃國昌今早偕時代力量前主席徐永明連袂到高雄輔選，黃國昌直言民進黨嘉義市長候選人王美惠昨在公辦政見會上的表現「慘不忍睹」，連講稿都唸不好、迴避很多重要問題，連蘭潭水庫不設光電板這件事都不敢具體承諾，讓他非常驚訝，嘉義市民應做出有智慧的選擇。

嘉義市選委會昨日舉辦公辦政見發表會，民眾黨市長候選人張啟楷與民進黨市長候選人王美惠攻防激烈，另名候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」在發表會上做運動，還唱自編歌曲猛酸張啓楷的「棒流」舉動。

黃國昌、徐永明今早陪同民眾黨三民區議員候選人林于凱掃街拜票，針對黨籍市長候選人張啟楷遭對手攻擊一事，黃國昌回應問題時忍不住笑場，並說「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」算是甘草型人物，每次選舉無役不與、選舉風格特別，不擔心此番批評會影響張啟楷選情。

黃國昌回歸嘉義市政議題，強力批判王美惠不敢在水庫光電議題上做出具體承諾。黃國昌表示，昨日王美惠委員在政見會表現慘不忍睹，唸稿都可以唸成這樣，已經不是讀稿機問題，而是能不能把稿子唸好，「針對很多重要問題迴避，如蘭潭光電板不敢具體承諾，讓我非常、非常驚訝」。

黃國昌說，民進黨錯誤的能源政策已經讓台灣人付出慘重代價，一般市井小民、商家付出高昂電費，「綠色權貴搞光電賺飽飽、一般市井小民苦哈哈」，現在連攸關民生用水的水庫也不放過，讓人無言。

黃國昌呼籲，民進黨錯誤的能源政策讓台灣付出慘烈代價，目前已到關鍵時刻，王美惠還不敢對水庫不設光電板這件事做出具體承諾，嘉義市民應該做出有智慧的選擇。