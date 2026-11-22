台中市長盧秀燕18日牽線台北市長蔣萬安拜訪親民黨主席宋楚瑜，表示過去當省議員時非常受到照顧，宋也對蔣提出很多選舉和從政的指導，「萬安收穫很大」。對於「洋流」日前衝擊台中，盧坦言台中選情非常緊張，是史上最緊張的一次，但還是審慎樂觀。

盧秀燕今天出席中捷市政府站G9-1土地開發案開工典禮，會後受訪，被問及拜訪宋楚瑜的經過，她表示，自己過去是省議員，當時宋是省長，對她多有照顧，這次很多省議員一起陪著蔣萬安拜訪老省長；宋對蔣的家庭與父親也算熟悉，可以說看著蔣長大。

盧秀燕說，宋楚瑜對蔣萬安可以說是多多勉勵，也提出很多指導，不只是這次選舉，也包含從政之路，蔣都虛心請教，總而言之收穫很大，謝謝宋省長。

民進黨台北市長候選人沈伯洋20日合體台中市長候選人何欣純車掃台中，吸引大批支持者，衝擊台中選情。盧秀燕表示，對於國民黨候選人江啟臣的選情，基本上是審慎樂觀，當然這次選情非常緊張，是史上最緊張的一次，不過還是審慎樂觀。

至於何時要和江啟臣合體車掃，盧秀燕說，競選總部已經在安排，很快就會有，選前黃金周各大陣營都有兩大系統的活動，一是車掃，一是大型造勢晚會，台中、台北都會有，下周她不是站在車上，就是站在大型舞台上，要在最後時刻向選民請託。