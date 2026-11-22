1128選戰進入最後倒數階段，選前最後黃金周末成為候選人衝刺選情的重要時刻，民進黨台南市長候選人陳亭妃今早前往傳統市場拜票，下午將舉辦公益親子活動並到夜市快閃，深入不同生活圈與市民接觸，把握選前黃金周爭取選民支持。

陳亭妃今天上午8時先前往水仙宮市場拜票，走入攤商與民眾之間握手寒暄、發送文宣，向市場民眾爭取認同，也吸引不少支持者熱情打招呼，而陳亭妃也把握傳統市場人潮，透過近距離接觸拉近與選民距離。

陳亭妃下午則鎖定親子及地方社區，預計下午2時出席陳皇宇公益親子同樂會，並前往歸仁區忠孝南路東北安宮參拜；下午3時參加周麗津舉辦的兒童派對，地點選在水萍塭公園，持續拓展家庭及年輕族群接觸面，傍晚4時30分再回到歸仁黃昏市場拜票；晚間7時則安排「洋流．妃起來」夜市快閃活動，前往花園夜市入口發送飄帶，透過夜市人潮增加曝光。

選前最後黃金周，陳亭妃以市場、廟宇、親子活動及夜市等多元場域串聯行程，從早到晚密集跑行程，力拚在投票日前最後階段擴大支持度。

台南東區某私立幼兒園近期又發生疑似教師不當對待幼兒事件，陳亭妃臉書粉絲專頁昨晚也曝光最新競選影片，以孩童教育溫暖為主題，陳亭妃強調「讓孩子安心長大，讓每個家庭都能感受到溫暖」，是對台南的期待，也是其想一直守護的幸福。