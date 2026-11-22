民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前赴台中助選時，於選前民調封關期間脫口談及民調，國民黨新北市長候選人李四川今天上午大酸「所有的法令好像對蘇家都沒有用」，強調台灣是民主法治國家，若有違反選罷法或相關法令，就應依法辦理。

蘇巧慧20日晚間赴台中烏日替民進黨台中市長候選人何欣純站台，致詞時談及自己、何欣純及台北市長候選人沈伯洋的選戰處境，脫口說出「民調相關內容（註）」，但隨即改口表示現在不能講民調。由於當時已進入選前10天民調封關期，相關發言引發是否觸法討論。

李四川今天上午與新北市長侯友宜在永和車隊掃街，聯訪時被問及相關爭議。他表示，「我想這幾次，我一直認為所有的法令好像對蘇家都沒有用。」

李四川指出，如果蘇巧慧有違反選罷法或其他相關法令，台灣是民主法治國家，就應依照相關規定辦理。他強調，相關問題應回歸法令處理。

依公職人員選舉罷免法規定，投票日前10日起至投票時間截止前，不得發布、評論或引述有關候選人或選舉的民意調查資料。

註：「民調相關內容」非蘇巧慧所言，而是因其內容談到民調細節，依法不得揭露，故暫以「民調相關內容」取代。