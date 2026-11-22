國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天第三度找立法院長韓國瑜站台，韓在台上反問「民進黨是高雄的爸爸嗎？」更直言「新潮流不是台灣人的阿公」，對此，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆反酸韓國瑜「8年前就說過了」，他反問柯志恩4年有為高雄爭取什麼建設？高雄人不會再被騙第二次。

賴瑞隆說，不管是市長陳其邁還是他們8位立委，都為高雄全力爭取建設，他請問柯志恩，「這四年有沒有為高雄爭取什麼建設嗎？」反讓高雄因財劃法損失了將近200億，他呼籲柯志恩不要重傷高雄的財政，應該要心在高雄。

賴瑞隆說，這種煽動式、仇恨式的語言製造選舉變數，韓國瑜的做法8年前就嘗試過，高雄人不會再騙第二次，高雄曾經跌倒過一次，不會再走錯誤的道路，未來在賴清德總統跟立委及所有的議員一起努力下，會繼續邁向下一個黃金的十年。

柯志恩自參選以來，昨天三度與韓國瑜和體造勢，且重回當年韓流「起點」的鳳山西站空地舉行晚會，被解讀是想重現當年「韓流」魅力拉抬聲勢。

賴瑞隆說，過去韓國瑜的愛情摩天輪變成演唱會經濟的2.0，賽馬場便台積電，證明選對的人走對的路很重要，這幾年在陳其邁市長努力下，高雄投資總額增加2.7兆，創下高雄的新高，證明高雄正走在對的道路上，不會想再走回頭路。

賴瑞隆今天原定8點半在林園區市場掃街，10點接著全區車掃，不過昨天深夜臨時改變行程，取消市場拜票，支持者擔心是否太累？賴瑞隆說，單純形式上的調整，沒有特別因素。

今天賴瑞隆全天行程都為掃街，上午在林園區，由立委林岱樺、王義川陪同市議員李雨庭、候選人洪村銘、張耀中掃街，下午轉往楠梓區，晚間則以鳳山區為主。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天早上展開林園區掃街，立委王義川特別南下，與市議員李雨庭同車掃街。記者張議晨／攝影