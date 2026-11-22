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秦慧珠邀出席造勢不讀不回？蔣萬安：彼此保持暢通溝通
國民黨台北市議員秦慧珠昨晚自辦「感恩之夜」造勢活動受訪表示，事前曾請台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強轉達，邀請蔣萬安或夫人石舫亘出席，也曾詢問副市長林奕華，但均遭「不讀不回」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午赴中山區濱江果菜市場掃街拜票前受訪回應，現在都是團結的時刻，很多場合都會碰到，彼此都保持暢通溝通。
媒體兩度追問選前是否會與秦慧珠碰面或私下聯繫，蔣萬安皆重申，很多場合會碰到。隨後蔣萬安進入市場向攤商致意拉票，與民眾合影來者不拒。
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