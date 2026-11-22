國民黨台北市議員秦慧珠昨晚自辦「感恩之夜」造勢活動受訪表示，事前曾請台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強轉達，邀請蔣萬安或夫人石舫亘出席，也曾詢問副市長林奕華，但均遭「不讀不回」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午赴中山區濱江果菜市場掃街拜票前受訪回應，現在都是團結的時刻，很多場合都會碰到，彼此都保持暢通溝通。

媒體兩度追問選前是否會與秦慧珠碰面或私下聯繫，蔣萬安皆重申，很多場合會碰到。隨後蔣萬安進入市場向攤商致意拉票，與民眾合影來者不拒。

國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）上午到中山區濱江果菜市場進行掃街拜票，攤商送上鳳梨祝福選票來來來。記者林伯東／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排右二）上午到中山區濱江果菜市場進行掃街拜票，攤商送上一籮筐的幸運物，祝蔣萬安高票當選。記者林伯東／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）上午到中山區濱江果菜市場進行掃街拜票，民眾要求合影也來者不拒，展現高人氣。記者林伯東／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）上午到中山區濱江果菜市場進行掃街拜票，民眾要求合影也來者不拒，展現高人氣。記者林伯東／攝影