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何欣純選前一周大車掃起跑 周三迎小英總統本次選舉唯一一次車掃
民進黨台中市長候選人何欣純今天上午從東區樂成宮出發，展開選前黃金周「欣潮大集結」車掃活動，在最後階段衝刺拜票。她透露，25日周三會在這次選舉中與前總統蔡英文合體，也是蔡今年選舉全國唯一一次車掃，安排在蔡的第二故鄉豐原。
何欣純此前已經車掃過全台中29區，選前一周再次車掃，今天上午從東南區出發，下午會到西南屯，明天是大里太平與中西區，24日到潭雅神后與北北屯，25日在豐原，26日回本命區大里太平，選前一天掃遍山海線，邀請嘉賓包含高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米等人。
何欣純說，之前車掃受到鄉親熱烈歡迎，選前一周再次啟動，宣示黃金周要把台中29區、所有議員的選區再掃一遍；樂成宮是歷史悠久且靈驗的宮廟，今天從這裡出發，就是有旱溪媽祖的保佑，她未來也會與宗教界、文化界共同合作，讓大台中欣欣向榮。
媒體詢問，蔡英文25日是否會來台中合體車掃？何欣純點頭稱是，表示這次車掃有很多嘉賓，陳其邁、黃偉哲、周春米，以及最強中職會長蔡其昌等人，其中蔡英文就安排在25日的豐原車掃；豐原也是前總統的第二故鄉，請鄉親期待，當天出來打招呼。
何競總25日晚上也安排了大型造勢晚會，賴清德總統、行政院長卓榮泰等人都會到場，媒體好奇蔡英文是否只參加車掃、不參加晚會？何欣純說，小英非常貼心，為了選舉策略考量，這次車掃是她全國唯一一次，就把當天晚會留給其他的嘉賓。
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