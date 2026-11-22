民進黨立委林淑芬昨晚在新北市長候選人蘇巧慧的造勢活動中，高喊「大罷免大成功」，國民黨新北市長候選人李四川今批評，蘇巧慧擔任民進黨新北市黨部主委，是新北大罷免的主要推動者，不僅在自己選區活動，更走遍新北29個行政區推動罷免。他認為，選舉只是一時，不應再回到大罷免時期的藍綠對決，造成社會分裂，呼籲民進黨不要天天製造仇恨。

李四川今天上午與新北市長侯友宜在永和保福宮出發車隊掃街。媒體詢問，林淑芬昨晚在蘇巧慧造勢場合提及大罷免，甚至喊出「大罷免大成功」，李四川表示，當時新北市大罷免最主要的指導者就是蘇巧慧，因為她是民進黨新北市黨部主委，不只在自己的選區，更跑遍新北29個行政區，希望罷免國民黨立委。

李四川說，選舉只是一時的，不希望選戰再回到大罷免時期，讓社會分裂、陷入藍綠對決。他認為，這樣的政治操作並不可取，選舉應該讓人民能夠安居樂業，而不是持續製造對立。李四川也向民進黨喊話，希望讓人民好好過生活，「不要天天製造這樣的仇恨」，呼籲選戰不要再加深社會分裂。