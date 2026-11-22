國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊選前8天遭檢警搜索、查扣電腦，引發司法介選爭議，國民黨文傳會主委陳以信今表示，司法應是民主的守護者，絕不能成為影響選舉的工具；選前關鍵時刻採取強制偵查手段，已引發外界對選舉公平的重大疑慮，檢調有責任提出令人信服的說明。

陳以信指出，國民黨主席鄭麗文痛批「民進黨享受司法假期，在野黨面對司法地獄」，新竹縣長楊文科更以美國「水門案翻版」形容此事。這些質疑直指司法政治中立的核心：檢警是否充分考量選前搜索對選務運作的衝擊？扣押的競選機密由誰接觸？又如何防止資料遭到不當利用？

陳以信質疑，為何選前8天必須採取如此大規模的搜索行動？相關政治人物掌握案情的管道為何？若無法釐清這些問題，司法介選疑雲恐將持續侵蝕人民對司法的信任。

陳以信表示，司法不能有藍綠兩套標準，更不能忽視選水鹿舉公平與程序正義。他要求檢調完整交代搜索必要性、扣押範圍及資料保護措施，並釐清有無偵查資訊不當外洩。司法是否公正，不能只靠檢調自己宣稱，而必須經得起社會檢驗。