選前倒數6天，是否贊成翡翠水庫設置光電板，延燒至故宮光電板議題，台北市文化局長蔡詩萍日前公布故宮曾詢問設置太陽光電設備訊息，也請AI模擬示意圖。台北市長蔣萬安今天被問到，蔡詩萍社群已經撤下AI故宮的光電板圖。蔣萬安說，「我想蔡詩萍局長應該是不希望焦點被模糊。」

蔣萬安今天上午前往濱江市場拜票，對於昨拋出「台灣好水聯盟」，民進黨候選人沈伯洋針對是否簽署好水公約時，也反問蔣「會有台灣人認為水不要好嗎？」認為蔣是在選前煽動？蔣萬安今則反酸沈，「會有人覺得台北不該（口誤想）順起來嗎？」

另外，媒體也問蔣，對於外界爆料沈伯洋日前大洋流造勢500架無人機承包廠商，曾經使用過中國的晶片，還不實登錄？ 開罰之後，沈活動繼續委託該廠商承包無人機秀，會不會有資安疑慮？蔣萬安表示，沈委員應該要對外清楚。