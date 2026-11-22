親民黨主席宋楚瑜公開為基隆市長候選人童子瑋喊「加油」，童子瑋今天表示，由衷感謝宋一路以來的提攜，「當年他告訴我，願意選擇年輕；今年他告訴我，一定要讓基隆再次換新。」

宋楚瑜昨為親民黨提名的基隆市議員鄭素禎造勢時，童子瑋議長辦公室秘書郭亭琪也上台。宋說，2000年他參選總統時，童子瑋的阿公、慶安宮主委童永，沒有任何條件就把場地讓他辦活動，並為他加油，他欠童永這份情，人跟人之間的關係就是這樣建立起來。

宋還說，童子瑋當年還是小朋友的時候，就知道將來會成大器，所以童第一次以無黨籍參選基隆市議員，他就去幫童加油造勢。今天要不分黨派，不分族群，為台灣來打拚，接著拉起身旁童子瑋的秘書郭亭琪的手喊「加油」。

童子瑋表示，自己從小就與宋楚瑜有不少互動，宋擔任台灣省長時，經常到基隆拜訪他的祖父童永，因此有機會坐在一旁泡茶、吃飯，聽宋分享地方建設與國際發展的觀察。宋也曾多次勉勵他，未來要向祖父學習，成為能夠為地方做事、服務鄉里的人。

童子瑋回憶，八年前決定參選市議員時，家人都沒有支持他的選擇，但宋無條件站台替他加油，這份鼓勵他一直放在心上。直到現在，逢年過節仍會向宋請安問好，持續請教他的建議與想法。

童子瑋表示，從政路上宋楚瑜給了他許多寶貴提醒，深刻體會人與人之間的信賴與互助，可以超越政黨立場。部分議題意見不同，大家最終仍然都是希望把問題處理好、把市民照顧好。

童子瑋指出，無論過去在基層服務、議會協調，或未來有機會承擔市長責任，這樣的價值觀都不會改變。對他而言，真正要爭取的不是哪一個政黨的勝利，而是讓家鄉可以變得更好。他期待的基隆，是不同立場的人都能一起努力，讓城市進步的成果被所有市民共享。

宋楚瑜這在選前公開表態支持他，童子瑋認為，不只是對他個人的鼓勵，也再次證明地方治理，真正重要的仍然是能力、態度與是否願意做事。只要共同目標是讓基隆變得更好，就有合作的空間，也有跨越立場、一起往前走的可能，呼籲市民11月28日踴躍投票，「這一票，投給基隆變得更好的未來，也讓基隆再次換新」。