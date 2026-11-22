選前黃金周，民進黨新竹市長候選人莊競程與台北市長候選人沈伯洋今天早上在竹市舉辦「程風洋流」造勢大會，民進黨立院總召蔡其昌在台上致詞時對於藍委賴士葆批沈伯洋是「人渣」，台北市長蔣萬安今早致歉，蔡其昌直言「我們不需要廉價的道歉。對方要道歉，我們當然接受，但我們真正要的是台灣走向更好的方向，新竹也走向更好的方向。」

九合一大選進入最後倒數，昨晚民眾黨在台北市政府前廣場舉辦全國大集結造勢晚會，多位國民黨立委也到場，不過，賴士葆致詞時竟說民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」。蔣萬安今天回應，不認同在選舉造勢的場合有過度激烈的言論，在此代表團隊表達歉意。

蔡其昌今早於新竹市替莊競程站台，並細數莊競程的優勢，他也說民進黨所有候選人都提出城市願景，希望以溫暖的方式贏得選舉。沈伯洋也一直告訴大家，不要跟別人吵架，要包容對手，溫暖地贏下選戰。

蔡其昌表示，但反觀對手，昨天國民黨蔣萬安的發言人賴士葆在公開場合辱罵沈伯洋是「人渣」。之前也曾用「下流」、「畜生」等字眼形容民進黨支持者，包括青鳥。

蔡其昌說，我們的支持者很節制，候選人也更節制，因為我們知道，謾罵、抹黑、侮辱別人，不會讓城市進步，也不會讓台灣政治文化走向更好的方向，只會讓民主越來越沉淪。如果未來選舉只要靠謾罵、抹黑就能當選，那到底是誰要做事？又是誰要帶領台灣走向更善良的地方？

蔡其昌說，「今天早上蔣萬安說已經道歉了，我們不需要廉價的道歉。對方要道歉，我們當然接受，但我們真正要的是台灣走向更好的方向，新竹也走向更好的方向。」

最後，他要拜託所有善良的新竹市民、所有希望台灣進步、希望生活更好的市民，這一次用手中堅定的選票支持3號莊競程，讓莊競程當選，讓這種惡質的選風停下來。

蔡其昌拜託所有善良的新竹市民、所有希望台灣進步、希望生活更好的市民，這一次用手中堅定的選票支持3號莊競程