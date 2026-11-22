選戰進入最後衝刺，民進黨新北市長候選人蘇巧慧本周連續三天到雙和地區安排車掃及與前總統蔡英文合體行程，進攻藍營鐵票倉；國民黨新北市長候選人李四川今天到永和車掃，下午更將前往鶯歌，直攻蘇巧慧的本命區。蘇巧慧今天上午到林口地區車掃前受訪表示，新北29區每一區都重要，最後階段希望每一區都能走到兩次、三次，把握機會向鄉親報告政見與願景，盼以誠懇努力爭取認同。

蘇巧慧說，選戰最後階段，她希望新北29區不但每一區都走到，而且不只一次，甚至要走兩次、三次，她以林口為例，昨天才舉辦親子活動，今天又安排車隊掃街，下周二副總統蕭美琴也將前往林口竹林山觀音寺，與她一同參香、為地方祈福。

蘇巧慧強調，每一區都很重要，她希望把握最後機會再次衝刺，向鄉親報告正面、陽光、講求願景的態度，希望透過努力與誠懇贏得大家認同，迎接新北新時代。

蘇巧慧昨在三重三和國中舉辦「洋流慧聚」活動，現場人潮成為討論焦點。蘇巧慧表示，昨晚活動場地大爆滿，有不少民眾擠不進場，只能留在外面；活動散場時，民眾也遲遲不願離去，團隊還第二度回到台上與大家互動、致謝，她相當感動。

蘇巧慧說，這次選舉不論是態度、政見、城市願景到使用的語彙，都與過去傳統選舉文化有所區隔，不再只是強調現場人數或造勢規模，而是更重視對城市未來的想像。

蘇巧慧說，她會把握每一場活動，持續爭取更多民眾站在她這一邊，一起完成選戰最後一哩路。