選前倒數6天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨公辦政見會秀出收到黃珊珊的三本簽名書，被外界解讀搶白票；台北市長蔣萬安今也被問到，除昨天與民眾黨創黨主席柯文哲合體，日前也拜會黃珊珊前老闆、親民黨主席宋楚瑜？蔣萬安今受訪表示，宋主席是政治上的大前輩，當天非常榮幸有機會能夠向他請益。

蔣萬安透露，他拜會宋楚瑜，宋也給了他非常多寶貴的建議，不管是在市政上面，或是在選舉最後的階段，給予他非常多的提點，還有指導，「我非常的感激。」

蔣萬安今天上午赴濱江市場拜票，採買民眾、攤商非常熱情，不僅拍照，還與蔣萬安加油擁抱。媒體也問蔣，昨天民眾黨大造勢時，提到已經落實黃珊珊許多政見，是否有信心拿下黃珊珊4年前的34萬票嗎？蔣萬安說，現在最重要，希望所有的市民朋友在11月28號站出來，投下最關鍵的一票。

蔣萬安說，他昨天會講的，不只是柯前市長好的市政延續性的，未來會持續推展。對黃珊珊前副市長所提的好的政見，他在這四年也都把它一一的具體實踐。昨不管談到的淡水河岸、城南區改造、東區相關建設，當然還有包括首都的中央公園，也是他提出松機遷移非常重要的參考依據。蔣說，種種這些，他會讓延續性的政策持續推進，好的構想能夠具體實踐。

不過由於先前宋楚瑜曾批「無菸城市」根本做不到？媒體問蔣，日前拜會有談到這議題？蔣萬安說，無菸城市是今年才開始推動，最重要是要做好吸菸跟非吸菸的分流，在過程當中，會持續地滾動檢討、聆聽地方的意見。所以接下來就持續地選定適合的地點設置負壓吸菸室，希望能夠建構一個臺北市新的城市文化。

媒體也追問，近期跟宋楚瑜、柯文哲等人合體見面，是否擔心欠下政治人情嗎？那有需要還嗎？蔣萬安說，「任何的支持跟鼓勵，我都銘記在心，這是做人的道理。」

台北市長蔣萬安今天上午赴濱江市場拜票，採買民眾、攤商非常熱情，不僅拍照，還與蔣萬安加油擁抱。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安今天上午赴濱江市場拜票，採買民眾、攤商非常熱情，不僅拍照，還與蔣萬安加油擁抱。記者林伯東／攝影