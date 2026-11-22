台北市長蔣萬安發起「台灣好水聯盟」，民進黨新北市長候選人蘇巧慧認為是假議題，國民黨候選人李四川今天反擊，喝水攸關民眾生活，若蘇巧慧認為是假議題，「確實是相當恐怖的事情」，更強調若年底當選，將與蔣萬安共同把關，絕不讓雙北市民喝「光電水」。新北市長侯友宜也表示，保護環境與水質是每個人的責任。

李四川今天上午與侯友宜在永和車隊掃街，媒體詢問，蔣萬安發起台灣好水聯盟，國民黨立委羅智強也邀請綠營參選人加入，但蘇巧慧認為是假議題，李四川表示，民眾每天喝的水相當重要，如果喝水在蘇巧慧心中是個假議題，確實令人感到恐怖，質疑「為什麼喝的水會是假議題？」

李四川指出，中央水利署已三度詢問台北市政府，若不讓設置光電板，原因究竟是什麼，也難怪蔣萬安會質疑，這樣不斷詢問「問心酸的」。

李四川說，水質問題涉及台北市及新北市民眾每天的飲用水，尤其連小孩子泡牛奶也需要用水，相關問題不能忽視。他強調，對於翡翠水庫的水質把關，若年底當選新北市長，將與蔣萬安共同努力，「我們絕對不會讓台北市跟新北市喝光電水」。

侯友宜被問及如何看待蔣萬安發起的好水聯盟時則表示，保護環境及優化水質，是每一個人應盡的責任，呼籲大家一起努力。