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李四川要她不要當黨意立委 蘇巧慧：爭取的建設都來自民意
選戰進入最後關頭，國民黨新北市長候選人李四川日前批評民進黨新北市長候選人蘇巧慧在普發現金2萬與毒駕致死等法案都沒有投票，要她不要當「黨意立委」。蘇巧慧今天到林口車隊掃街前受訪表示，她11年來在新北的成績，都是因聽了市民朋友心聲才能紮實反映大家的期待。
蘇巧慧說，她是新北市民一票一票選出來，並經三次選舉檢驗的新北市立委，這11年來她都在新北市服務，大家可以看看她在新北市的成績，不管是鶯歌的車站，樹林捷運、堤外便道、淡江大橋，還有林口的市道105她也極力爭取。
蘇巧慧說，這麼多的建設、制度，就是因聽了市民朋友的心聲，才能夠紮紮實實地反映大家的期待，未來她也會如此傾聽大家的心聲，永遠跟市民朋友站在一起，讓新北市更好，這就是他們堅持的正面陽光態度。
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