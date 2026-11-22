新北市長選戰進入最後階段，國民黨新北市長候選人李四川今天上午在永和與新北市長侯友宜車隊掃街，針對曠世智能爭議再度向民進黨候選人蘇巧慧開砲。李四川批評，曠世智能案從半年前就有人提告，連外媒BBC及審計部都提出利益衝突疑慮，蘇巧慧至今卻未好好澄清，更指她已「9次說謊」，強調若年底當選新北市長，絕不會讓市民繳納的稅金有一毛錢流入蘇家。

李四川今天上午與侯友宜在永和保福宮出發車隊掃街。媒體詢問，副市長劉和然日前指出，若蘇巧慧當選，市政資源恐被用來經營政治人脈，李四川表示，曠世智能案從半年前就有人提告，外界持續質疑相關問題，包括英國廣播公司BBC也提出利益衝突問題，審計部同樣提出疑慮，但蘇巧慧至今都沒有好好澄清。

李四川進一步批評，蘇巧慧最不應該的是說謊，「因為她已經9次說謊」。他指出，蘇巧慧一直強調妹妹不是公司負責人，但依公司法第8條規定，股份有限公司董事就是負責人，質疑蘇巧慧身為律師，怎麼會不知道相關規定。

對於劉和然提出的疑慮，李四川強調，若年底當選新北市長，絕對不會讓百姓繳納的稅金，「一毛錢都不會流入蘇巧慧、蘇家的家裡」。

侯友宜則表示，司法有一套完整的標準及必須捍衛的準則，相關事情一定要說清楚、查清楚，給人民一個交代。