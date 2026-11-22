選前倒數6天，台北市長蔣萬安昨與民眾黨創黨主席柯文哲合體，不過前立委羅淑蕾昨天幫國民黨議員秦慧珠站台，稱藍白合就是「看到鬼」，並指民眾黨是在吸國民黨的血、啃國民黨的骨，蔣萬安今天被問到是否認同？蔣說，「我們不應該把民眾黨對我們的支持視為理所當然。」

另外，對於國民黨議員鍾小平示警，藍軍可能會掉兩席？蔣萬安今受訪也表示，他昨天已經說過，這一次最重要的目標就是藍白席次最大化。國民黨也有非常多優秀的議員，希望所有優秀的議員候選人，都能夠進入台北市議會。

蔣萬安今天上午到濱江市場拜票，媒體問蔣，羅淑蕾稱藍白合就是看到鬼，並指總統大選的教訓還不夠嗎？媒體問蔣是否認同？蔣萬安說，其實不應該把民眾黨對我們的支持視為理所當然。

蔣說，這一次的選舉，看到在很多縣市，和民眾黨之間都有非常好的默契以及合作的關係。不管大家看到新北市、桃園、台中、台南甚至高雄，包括宜蘭，甚至嘉義。其實「我們就是志同道合、有共同目標，大家 在在野陣營並肩作戰。」

蔣萬安今天上午赴濱江市場拜票。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安今天上午到濱江市場拜票。記者林麗玉／攝影