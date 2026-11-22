選戰進入最後階段，雙方攻防愈來愈激烈，民進黨立委林淑芬昨天在民進黨新北市長候選人蘇巧慧造勢場合批評藍、白3名立委是「臭俗仔」，國民黨立委賴士葆昨則稱民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」，引發議論。蘇巧慧今天到林口掃街前受訪表示，她與沈伯洋都堅持正面、陽光的態度，選戰應回歸政見、願景及城市未來規畫，希望市民比較候選人的態度，讓選舉也能展現新時代。

蘇巧慧表示，台北市長候選人沈伯洋與她分別代表台北、新北，兩人都希望以正面、陽光的態度面對選戰，沈伯洋談台北市，她則聚焦大新北，民眾最關心的是兩座城市未來如何合作與競爭，雙北既競爭又合作，最終目標都是讓城市更好，達到雙北雙贏。

對賴士葆批評沈伯洋是「人渣」，蘇巧慧說，這次選舉不只是決定兩座城市未來四年、八年的發展，甚至牽涉未來20年的城市規畫，因此市民要選擇什麼樣的首長、用什麼樣的特質帶領城市，非常重要。

蘇巧慧說，她與沈伯洋過去有合作默契，也有共同價值觀，這次選戰也展現在兩人正面、陽光的態度，專注討論政見、願景、城市問題的解方及未來規畫。呼籲民眾比較候選人之間的態度，也期待各自帶領的團隊都能以正面態度努力，讓選戰展現新時代的風貌。