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賴士葆批沈伯洋「人渣」 蔣萬安為團隊道歉：不認同造勢過度激烈言論
選前倒數6天，國民黨立委賴士葆昨出席民眾黨的大選造勢晚會期間，脫口抨擊民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」，呼籲支持者唾棄。台北市長蔣萬安今表示，「我不認同在選舉造勢的場合，有過度激烈的言論，在這裡我要代表團隊表達歉意。」
蔣萬安今天上午到濱江市場拜票，媒體也問蔣萬安，怎麼看民進黨立委林淑芬昨在造勢場合痛罵藍白立委是「臭俗辣」，然後還在喊大罷免大成功？蔣萬安說，難道還是把去年大罷免的精神用到今年的選舉嗎？還是她拿到去年的講稿。
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