台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天到花蓮陪同市長候選人戴于文、縣議員候選人蔡翼陽掃街拜票，談到藍白合作及花蓮縣長選舉支持對象，柯文哲表示，民眾黨是有主體性的政黨，既然事先與國民黨簽訂合作協議，就應照協議走，不能簽了不認帳，會支持國民黨提名縣長候選人游淑貞。

針對昨天與台北市長蔣萬安同框，提到要送對方「金剛經」，柯文哲說，他搭火車到花蓮途中，指示辦公室找一本「金剛經」送給蔣萬安，「我說要送他就送他」，辦公室有好幾個版本，送一本給他就好。

柯文哲認為，「洋流」只是一個幻象，從過去兩年每一段影片拿出來看，就知道包裝一直在換，重點是要看出包裝背後的本質，只要穩紮穩打就會贏，如果被別人嚇到亂了方寸，就很容易輸掉。至於昨天造勢活動後，是否還有機會與蔣萬安合體，柯表示，目前民眾黨除了選前最後一天行程還沒確定，其他人都在外縣市跑行程，因為還是要以民眾黨自己的選情為優先，嘉義、竹北及花蓮都有候選人，因此選前應該沒有機會再與蔣萬安同台。

對於外界認為2026大選藍白沒有撕裂本錢，柯文哲強調，正確講法不是藍白合，民眾黨是一個有主體性的政黨，如果藍白合就乾脆合成一個政黨就好；政黨合作應把握「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」原則，不應為短期利益犧牲長期利益，也不應為政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲以普發現金2萬元為例，批評民進黨嘴巴說反對，那些要選縣市長的立委都不來投票，因為怕投下去會傷到他們的選情，事後又指在野黨強行表決；國民黨提出普發現金2萬元，也沒有說明要花多少錢、什麼時候發、怎麼發及配套措施，在他看來就是選舉到了騙選票，是掏空國庫。

柯文哲表示，民眾黨會堅持自己的價值，在不同階段、不同事情有不同合作方式，縣市長選舉既然事先與國民黨有協議，就照協議走；議員層級則各選各的，也不希望新竹縣的問題外溢到其他縣市，民眾黨講究制度，自己則秉持正直誠信原則，做該做的事。

至於花蓮縣長選舉支持誰？柯文哲說，自己很少來花蓮，這次主要是支持戴于文、蔡翼陽，縣長選舉都是黃國昌在處理，民眾黨是支持並與游淑貞合作，既然與國民黨簽了合作協議，就不能現在不認帳；張峻的太太曾在2020年總統大選擔任花蓮婦女後援會會長，但選舉歸選舉、私交歸私交，應該公私分明。

另外，針對黃珊珊送沈伯洋三本簽名書引發討論，柯文哲笑說，網路上出現很多梗圖，有人說沈伯洋是3號，也有人說3號本來就會「輸」，黃珊珊送書給沈伯洋，應該是叫他好好念書，不要再提出空洞的政見。

柯文哲最後表示，選舉剩下最後一個禮拜，就是咬緊牙關、全力衝刺，爭取最後勝利。戴于文也說，選舉已經進入最後一哩路，希望匯聚所有想改變花蓮、讓花蓮更好的力量，只要每一張票都投出來，一定會贏。

民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天到花蓮陪同市長候選人戴于文（左）、縣議員候選人蔡翼陽（右）掃街拜票，談到藍白合作及花蓮縣長選舉支持對象，柯文哲表示，民眾黨是有主體性的政黨，既然事先與國民黨簽訂合作協議，就應照協議走，不能簽了不認帳，會支持國民黨提名縣長候選人游淑貞。

記者王思慧／攝影