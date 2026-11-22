屏東縣選委會舉辦今辦縣長候選人公辦政見會第二場，爭取連任民進黨籍縣長周春米與國民黨籍立委蘇清泉再度交鋒。周春米在發言尾聲首度談及東港安泰醫院大火案，蘇清泉遭屏東地檢署違反建築法起訴，周春米說，縣長候選人人格、品格都應接受檢驗，引用禮記中庸篇，「知恥近乎勇」，呼籲蘇清泉深刻檢討，不要只是會當選舉候選人。蘇清泉猛攻民進黨近30年執政績效，批人口外流、治水工程及公共建設效益不彰，喊「自己的屏東自己救」。

縣長候選人公辦政見發表會第二場，經抽籤決定，蘇清泉先發言。蘇清泉以「我屏東，我驕傲，事實真的是這樣嗎？」開場，質疑屏東縣的人均所得、人口流失及平均壽命等指標都是全國倒數，批評民進黨長期執政未能改善民生。他也主張全面檢討光電設施、力促核三重啟，並質疑部分治水工程品質及公共設施使用效益。

「自己的屏東自己救，找回屏東真正的驕傲」，蘇清泉說，請鄉親給他機會，也給屏東機會，給他4年，做不好把他換掉，沒有人做了30年還繼續做，希望美國期中選舉結果能給大家有所啟示，「讓屏東亮起來不是口號，大家一起來落實」。

周春米第二個發言，周春米提出全齡福利、均衡鄉鎮與產業升級。周春米在政見接近尾聲時，她說，當縣長須接受方方面面檢驗，包括人格與品格，這是她過去很少在公開場合提及的議題。她援引屏東地檢署起訴新聞稿內容，針對東港安泰醫院火災九死，檢方是依違反建築法對蘇清泉提起公訴，不是單純一般業務過失致死，所犯的最輕刑度是一年以上刑度，「跟大家報告，這是不輕的罪」。

周春米說，對於蘇清泉先生態度與盼望，她引用儒家經典禮記中庸篇，「知恥近乎勇」，希望他能深刻檢討，面對重大公安事件檢討，而不是只會當選舉候選人。