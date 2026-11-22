國民黨台南市長候選人謝龍介近日猛打烏山頭太陽光電議題引發話題，今上午再度重申，若當選台南市長，保證1年內「不擇手段」，用盡所有方法拆除，若做不到主動辭職謝罪。

選戰倒數最後超級星期天，謝龍介今上午帶領國民黨市議員候選人尤淨寬、民眾黨台南市黨部主委顏耀星在大曾文區麻豆、下營、官田、六甲區車隊掃街，而大曾文區正是烏山頭水庫所在，太陽光電板議題格外引起地方關注，一行人在麻豆警分局前聚集，出發前更有熱情粉絲主動要跟謝合影。

「就是要翻！」謝龍介出發前受訪說，近日原先沉默的鄉親都主動表態認同他提出的立即拆除烏山頭水庫光電板訴求，這次也是鄉親們要求他第二次再來承諾，謝龍介拉高分貝說，若當選1年內無法拆除，他馬上辭職向鄉親謝罪。

謝龍介指出，沒有去年的丹納斯颱風，很多人都不知道連我們的水源保護區烏山頭水庫竟然被種電，因此若當選絕對義無反顧、不擇手段，用盡一切方法，在1年內拆除烏山頭水庫所有的光電板，他也暗酸對手陳亭妃說，絕對不會讓鄉親等到民國122年。

謝龍介也說，未來1周會37行政區掃票，近日選情越來越樂觀，很多鄉親都願意返鄉投票，也願意回來翻轉台南。

謝指出，很多人都問他為何只要做4年？主要是4年把台南官場文化導正，4年後再讓鄉親選擇藍綠白，選擇優秀團隊來為台南服務，他承諾4年是不會改變的，用「馬上辦」魄力來改變。

謝龍介最後也感慨說，坦白講沒有看過一個市政府團隊有這麼多局處涉貪被司法懲治，這是對台南鄉親最大的辜負，已經33年了，所以他才說要輪替，他任4年就是幫185萬市民「代管」市政府，185萬市民才是「市長」，他不過是執行長，市民才是真正的頭家。

熱情粉絲主動與謝龍介合影高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影

選戰倒數最後超級星期天，國民黨台南市長候選人謝龍介（中）今上午帶領國民黨市議員候選人尤淨寬、民眾黨台南市黨部主委顏耀星在大曾文區麻豆、下營、官田、六甲區車隊掃街。記者謝進盛／攝影