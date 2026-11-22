選前倒數6天，台北市長蔣萬安昨與民眾黨創黨主席柯文哲合體，蔣柯手牽手高喊「民眾相挺，台灣必贏」，柯文哲稱蔣萬安會贏的，更主動說要送蔣金剛經，念一遍就不會被沈伯洋的洋流所迷惑。蔣今被問拿到金剛經了嗎？蔣說，非常感謝柯文哲前市長送他金剛經，因昨天場合、時間關係，沒有辦法跟柯再多聊一下，也希望未來有機會能夠去向柯請益。

蔣萬安今天上午到濱江市場掃街，蔣萬安說，等這段期間忙完，一定都有機會（再去請益柯文哲）。 不只是透過在台北市議會民眾黨團的夥伴，還有立法院很多的民眾黨委員，當然還有黃國昌主席，其實都一定可以找到機會，能夠再向柯前主席請益。

媒體追問，所以選前不會再見面？蔣萬安表示，因為現在只剩下不到一周時間，他也知道柯前主席會到外縣市輔選，他相信一定都會有機會。 昨天很高興柯主席願意給予很多的支持、加油跟鼓勵。

蔣萬安表示，要感謝柯市長把八年市長任內，打下了深厚的基礎，讓他能在基礎上，持續的推動各項市政建設。 昨天也因為場合、時間的關係，沒有辦法跟柯主席再多聊一下，也希望未來有機會能夠去向柯文哲持續請益。

不過媒體也追問，昨天與柯文哲合體，有網友質疑，京華城案是藍營議員提供檢調資料？蔣萬安說，現場當然沒有這樣子的感覺。