國民黨桃園市議員候選人古振豐有刑案前科還曾入獄，市黨部昨日聲明不支持他參選。民進黨桃園市長候選人黃世杰今日強調，這不是只有國民黨市黨部發輕描淡寫的聲明，僅說「不再支持」，沒有任何處分，模糊帶過。張善政選前應該要對此議題，以及應對毒駕的對策明確表態，桃園需要一位明確做出決策的市長，才能對婦幼安全有保障。

黃世杰強調，張善政除了應該要在選前對古振豐有司法爭議明確表態，這兩天他又看到有疑似毒駕的案例，張善政也一樣發文，但都沒有看到究竟要如何從制度面遏止毒駕這件事，自己則在5月就已提出校園守護、毒駕重罰、源頭斷鏈、強化偵查等4大主張，一連串的對比，希望選民能看清楚誰才是真正關心土地的候選人，桃園需要一位明確做出決策的市長，才能對婦幼安全有保障。

古振豐為國民黨在楊梅區提名的市議員候選人，司法爭議事件曝光後，國民黨市黨昨日聲明不再支持，並表示這次選舉提名與登記過程，市黨部均依規定書面資料審查，相關資料由當事人提供，並經選委會及中選會依法認定具備參選資格，對於古振豐過去觸犯刑法的行為，黨部明確表達「不認同」的立場，即便古振豐目前仍持續進行參選活動，市黨部在此次選舉中也不會給予任何形式的支持。古振豐日前臉書發文表示當年僅有與未成年人合意性交，並無涉及餵毒致死或殺人，命案部分已獲無罪判決確定，且相關刑責已執行完畢逾20年，對於不實指控已提告，並向家屬致歉。

黃世杰清晨回到家鄉新屋區拜票，一行人自新屋國小集合出發，向鄉親請託，他表示很早就決定要回新屋徒步拜票，包含觀光、產業、長輩照顧都是未來新市府重要課題，一步一腳印地跟鄉親致意，同時聽聽大家的心聲，懇請新屋鄉親支持新屋子弟，讓新屋能夠加速發展。新屋由於地理位置相對比較遠，人口比較少，所以有時候會被忽略，但其實這裡有豐富的海客文化，還有藻礁、牽罟、石滬等自然景觀，漁港特色美食、鵝肉也很有名，未來推動觀光，以及產業園區，是他對家鄉的承諾與愛。

黃世杰進一步說明，他對新屋有完整藍圖，包含產業發展、長輩照顧都是重要面向，未來台積電進駐龍科三期也會對新屋產生很大的改變。懇請大家支持1號黃世杰，讓新屋出市長、新屋就能大發展。