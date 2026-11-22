角逐台北市長的沈伯洋掀起「洋流」效應，在幕僚、國會同事眼中，同時具備魯夫、竈門炭治郎、欣梅爾等漫畫角色個性，以熱血、溫暖特質讓市民主動成為「小水滴」，也讓更多人願意陪他打完選戰。

民進黨台北市長候選人沈伯洋正式投入選戰後，便主張要不斷提出願景，讓市民做出選擇；時至今日，沈伯洋掀起「洋流」效應，每次活動都是人山人海，參與者多元並擴及各年齡層，「小水滴」也成為「洋流」支持者的稱號。

立法院同事也是沈競辦政策組召集人的立委陳培瑜說，外界曾以「中二」形容沈伯洋，反映出沈伯洋對理想的堅持及面對困難不輕易妥協的態度。

陳培瑜表示，如以漫畫角色形容，她會想到「航海王」的魯夫，因為沈伯洋認定目標就會全力以赴，即使面對挑戰也不輕易放棄。沈伯洋有時表達方式較熱血，背後意涵是對公共事務的認真及執著，願意凝聚不同專業夥伴，一起推動改變。

她說，「洋流」並非一開始就存在的政治現象，而是透過街頭互動與政策討論累積，例如藉由「市長，你給我聽好了」與市民對話，讓更多市民主動參與公共事務，這股力量不只是對候選人的支持，更反映市民對城市的期待。

陳培瑜表示，「洋流」最珍貴的不只是凝聚支持者，更讓不同世代及背景的人願意一起關心公共事務，讓政治參與成為推動城市進步的力量。

沈伯洋競選團隊執行總幹事也是立院同事的立委吳沛憶形容，沈的情緒穩定、個性溫暖且願意傾聽不同聲音。

她舉例，沈伯洋提出「市長，你給我聽好了」，就是盼跟市民面對面討論對台北的期待，不管是建議或批評，都會認真回應。

吳沛憶表示，外界曾批評沈伯洋是刻意包裝成溫暖的人設，但以她與沈的長期共事經驗，沈一直都非常溫暖、有耐心、情緒穩定，「這非選舉包裝，而是沈原本的樣子。」沈伯洋的溫暖和真誠及對市政的用心，讓越來越多人願意支持，匯聚成「洋流」。

若以漫畫角色形容沈伯洋，吳沛憶說，就如「鬼滅之刃」竈門炭治郎有溫暖且同理心，沈面對不同的市民都願意先理解，遇到困難不輕易放棄，內心有原則並態度和善，遇到該堅持的事也很有勇氣。

沈伯洋幕僚認為，沈是非典型候選人領導風格，在高壓的選戰帶領團隊突破重圍，關鍵正是沈伯洋具有強大的心智韌性及獨特人格魅力。

幕僚說，沈伯洋投入選戰之初，常面對外界各種貼標籤與質疑，甚至有人提及沈非傳統框架最理想的人選。但沈在這樣的壓力之下，從零開始籌組競選團隊，再逐步提出城市痛點的解方，加上扎實的政策論述，證明已逐漸成為能改變台北的領導者。

幕僚回憶，因高壓選戰讓日常出現工作以外的挑戰及變化，他曾在繁忙行程間趁隙傾訴私人煩惱。當時沈伯洋相當忙碌仍先放下手邊事務耐心聆聽，並嘗試提出解決方法，讓他非常感恩於心。

幕僚說，沈伯洋面對突發狀況或專業領域外的提問不會推諉，第一時間主動詢問幕僚如何回應及解決。沈願意承擔問題的態度，也讓團隊能無後顧之憂地在各崗位發揮最大戰力。

幕僚表示，沈伯洋對理想有熱情且具清晰願景，才能凝聚不同領域的專業人才及公民力量，領導風格像動漫「葬送的芙莉蓮」的「欣梅爾」。透過沈帶領的多元戰隊，以最真誠的政策及對話向市民述說及實踐沈心中最理想的城市願景。