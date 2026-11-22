台北市長選舉熱戰，尋求連任的蔣萬安走入市場及宮廟，展現親和力。幕僚形容，蔣萬安個性溫柔，但領導、推動市政態度堅毅，帶領團隊往「對的方向」堅定前行，力拚勝選「光榮台北」。

蔣萬安畢業於建國中學、政治大學，曾赴美留學及工作，返台後於2016年投入北市第三選區（中山、松山）立委選舉當選，連任立委後在2022年參選台北市長，成為台北市升格直轄市後最年輕的民選市長。

由於蔣萬安父親蔣孝嚴曾任立法委員、外交部長，蔣萬安的從政之路註定備受各界關注。

蔣萬安被外界視為「根正苗藍」，過去在同性婚姻、性平議題展現的態度，被視為吸引年輕世代關鍵之一。蔣萬安接任市長後，從立委質詢台走向市長備詢台，市政表現受到媒體與議會的高度關注，個人談話風格、領導統御作風也成為討論話題。

身為同黨同志，國民黨台北市議長戴錫欽認為，蔣萬安個性溫和，不以強硬言詞反駁，偶爾針對特殊議題展現強悍態度，「但那終究不是常態」，蔣萬安多半選擇溫和態度回應外界質疑。

戴錫欽直言，蔣萬安許多政績普遍受到市民肯定，但在選舉過程中執行及危機處理出現瑕疵，因而被放大檢視，「有則改之、無則加勉」，盼不影響政策為市民帶來的正面影響。

蔣萬安投入選戰後，頻頻現身市場掃街、宮廟福宴等場合，展現親切態度與選民互動，彎下身緊握每一雙手，不漏掉任何人，面對支持者邀請合照、簽名也來者不拒，展現高度親和力。

前台北漁產運銷公司董事長鄭世維是蔣萬安選戰幕僚，陪蔣萬安走過4年前的選戰以及挑戰連任。他形容，比起上次的生澀，蔣萬安現在面對選民更接地氣，拜票扎實不馬虎，這次選戰激烈，蔣萬安放低身段，展現誠懇態度，民眾熱情與接受度超乎預期。

從挑戰者轉變為尋求連任者，鄭世維形容，蔣萬安沒變的是謀定而後動、務實勤懇的性格。

戴錫欽則透露，蔣萬安私下像大男孩，與各年齡層都能打成一片，在選戰高壓下，還能針對不同對象展現幽默一面。

幕僚表示，蔣萬安的個性謙和但有主見，同時也尊重他人、照顧他人感受，行程繁忙仍經常找空檔關心基層的工作狀況，當蔣萬安看見問題，就不會置之不理，「他是會把問題放在心上的人」。

幕僚認為，蔣萬安個性溫柔，但領導、推動市政的態度堅毅，「他很常講的一句話是對的事情就要堅持去做、勇敢去做」，以拆除公館圓環為例，經地方溝通、專業評估認定是「對的方向」，蔣萬安就會帶領團隊堅定推行。

此外，無論是競選辦公室或市府發言團隊，蔣萬安多任用年輕人，顯見其重視團隊多元組成。幕僚說，市政會議時，蔣萬安除聽取各局處專業分析，也重視發言團隊想法，平時在市府內遇到幕僚，他也會停下來多聊兩句，聆聽團隊針對時事議題的意見。

身為爭取連任者，蔣萬安多次強調「市政優先」，拋出松山機場遷建，打造台北AI園區；放寬都市更新門檻，有條件提高基準容積等政見，也暢談過去4年的施政成果，包括大巨蛋完工啟用、輝達海外總部落腳台北等，盼以政績說服市民。

曾為國民黨贏回台北市的蔣萬安，在這次選戰中多次強調他「說到做到」，把對選民承諾化為具體行動，盼用4年實績、親切態度證明自己值得市民再次託付，讓他在現有市政基礎下擘劃台北願景、持續前行。