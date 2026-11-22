屏東縣選委會從18日到22日舉辦縣長、議員選舉政見發表會。屏東縣議員李世淦，選前遭逢父親過世，政見會錄製當天上午他送走父親最後一程，下午趕赴會場錄製政見發表會。他在喪父之痛與選戰壓力交織，為爭取三連任努力，他強調8年議員任內致力爭取客庄建設與客家族群權益，期盼繼續為六堆客家發聲。

李世淦是屏東縣議會第三選區議員，爭取三連任。李世淦的父親本月14日過世享壽84歲，告別式在本月19日上午舉行，當天也是該選區政見發表會錄製時間，上午他送走父親最後一程，下午緊接趕赴現場出席錄製政見會。

李世淦說，父親生前常教導他，做人腳踏實地、對親朋好友心存感恩之情。父親在這塊土地打拚一輩子，最後能有這麼多親戚、老朋友與鄉親陪父親走完這段路，讓告別式莊嚴隆重，相信父親在天上感到非常欣慰與感恩。

客家籍議員李世淦在政見會指出，他也用客語發言，屏東縣議會曾有14席客家籍議員，如今本屆第20屆僅剩6席，其中涵蓋內埔、竹田、萬巒、潮州、新埤及枋寮的第三選區，僅有3名客家籍議員。他認為，客家族群在地方政治的代表性逐漸減弱，客庄資源分配與建設需求更需有人持續發聲。

李世淦說，他擔任議員兩屆八年，深感客家事務經費有限，曾在議會提案修正地方制度法第33條、客家基本法，並建議制定客家人身分法及客家民族教育法，盼從制度面保障客家族群在文化、教育、經濟、醫療及住宅等權益。相關提案已獲縣議會通過，轉由客家委員會研議。

此次選舉，他提八大政見，包括持續爭取高雄捷運延伸屏東，規畫行經台一線客家鄉鎮的環狀路廊，推動公墓遷葬、汙水下水道接管、客家文化保存及聚落觀光，同時主張0至6歲國家養、強化區域排水與在地滯洪、推動照護共聘減輕家屬負擔，以及全額補助50歲以上民眾施打帶狀疱疹疫苗。

面對連任選戰，李世淦強調，選票代表責任，期盼鄉親支持，讓客家建設一棒接一棒推動。他以「有事、沒事找世淦，票投10號李世淦一定有事幹」作為訴求，盼持續為客庄爭取資源，讓世界看見六堆客家。

屏東縣議員第三選區有14人參選要選10席，公辦政見發表會僅5名候選人出席錄製。