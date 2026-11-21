宜蘭第三選區礁溪鄉縣議員候選人游順評，他父親、前台灣省諮議員游旺欉今年春節慰問守望相助隊一事，遭同選區對手檢舉，經檢方訊後交保。游順評競總今晚出面說明，事件起於一筆每隊2000元的過年加菜金，游旺欉多年來每逢春節都會帶著泡麵、飲料，走訪礁溪18隊守望相助隊，年年如此，怎麼今年就變成賄選？

競選總部指出，守望相助隊員多是過年期間仍要輪班、半夜在巷弄裡巡守的志工。游旺欉送去的加菜金是交給整個隊伍當公費，讓隊員值勤時加個菜，沒有一塊錢發到個人手上，18隊每隊都一樣，「一個隊兩千塊，攤下來每個人分不到一個便當，這樣叫買票？」把多年的年節心意說成賄選？是對這群守護鄉里的志工最大的不尊重。

競選總部公開當天在龍潭社區守望相助隊拍下的合照：慰問就在隊部門口進行，隊員捧著泡麵、飲料，和游旺欉父子一起入鏡。「真要做見不得人的事，會在隊部門口排排站拍照嗎？」競總強調，紅紙由游旺欉署名，順帶替剛決定參選的兒子向鄉親問好，所有事都攤在陽光下，沒有暗地給的。

競選總部同時出示游順評的機票行程單，指出他在今年2月8日上午從上海浦東搭機，中午抵達桃園，10天後就是農曆新年，剛回國的他是以兒子的身分陪父親走一趟，慰問的行程、禮品和加菜金都是游旺欉照往年習慣準備的。

對於部分媒體以「羈押」為題報導，競選總部嚴正澄清，游順評本人訊後交保，檢方聲請羈押的4人經法院審理後也全數交保，沒有任何人被羈押，競總要求相關媒體更正，也懇請各界不要用未經證實的消息未審先判。

游順評強調「可以檢驗，但不能抹黑」，他回鄉參選最在意的從來不是輸贏，是清白。選前最後一周，有人不比政見，把一位85歲老人家多年的心意拿來做文章，往他身上潑髒水；他尊重司法，該說明的會向檢察官說清楚，捍衛清白到底，絕不向抹黑低頭。

他也替守望相助隊員抱不平，隊員過年辛苦巡守，他父親給他們加個菜，竟被說成賄選，這些阿伯阿姨被拖下水，最委屈他們了；最後一周會依照原定行程掃街、跑市場，把醫療長照和山腳道路的政見講完，11月28日把答案交給礁溪鄉親。