基隆囡仔行政院秘書長張惇涵今晚回家鄉，陪同民進黨基隆市長候選人童子瑋，從七堵後援會一路掃街到南興市場，張還特別穿上小英總統2020年勝選時的戰袍，要把那一年的勝選氣勢帶回基隆， 他說，基隆市政不能再當機4年，要讓童子瑋重新開機。

張惇涵說，他白天還在行政院忙公務，晚上就趕回基隆，一直把家鄉放在心上，因此回基隆幫忙童子瑋拜票，他要跟沈伯洋說對不起，因為11月28日他要回基隆投童子瑋一票。

童子瑋說，他也趁這個機會，謝謝張惇涵替基隆促成了一班車。最近開始試辦的1813L國道客運，是他在地方把需求提出來，張惇涵在行政院幫忙協調公路、監理和客運單位，最後才終於讓這班車上路。從基隆空車發車、直達台北，不必繞金山萬里，再快速折返，讓市民朋友出門多一個便利的搭車選擇。

張惇涵說，基隆市政不能再當機4年。市政要重新開機，童子瑋就是要從這些每天影響大家生活的事做起。

童子瑋表示，如當選市長，他會從上任第一天就和中央一起推進，依照七個行政區各自的通勤需求規劃直達路線，也繼續推動國道拓寬。早上少等一班車，晚上早一點到家，這就是我想替基隆人做到的改變。

童子瑋說，距離投票只剩一周，他要請大家今晚打個電話給在外地的家人朋友，約好下周六回基隆，一起去投票。