民進黨台北市長候選人沈伯洋昨曝光收到民眾黨前立委黃珊珊三本簽名書，稱是「莫大祝福」，強調拜訪前輩不是搶票，只是希望傳承經驗，市政也不應分藍綠白，當選後政策會服務每一位市民。贈書人鄭佑軒透露，黃珊珊並未表態支持，是他請黃簽名後轉贈，希望讓大家做政策的理性探討。

黃珊珊在臉書發文說，出國前，她朋友把三年多前的書拿來簽名，這本白皮書三年多前早有議員當面送給現任市長，政策沒有藍綠白，選民是自由的，做自己的主人。

台北市長蔣萬安，要謝謝台北市議會民眾黨團的夥伴，在他上任第一年，送給他黃珊珊副市長市政白皮書，黃珊珊總共提了七大計畫，仔細的看，包括當時提出淡水河岸R.O.D再生，是市府在進行全面淡水河岸的改造計畫。

沈伯洋昨受邀參加觀光創新政策座談，與談人鄭佑軒是與台北市前副市長黃珊珊合創「典典顧問」的共同創辦人。鄭說，他致贈三本黃親筆簽名的著作給沈，盼能獲得啟發跟收穫，至於黃並沒有表態支持誰。

沈伯洋開場致詞談到，過去與黃珊珊是立院同事，其實沒有到很熟，但參選台北市長以來一直想找機會和曾經擔任副市長的她來請益，卻又很擔心選前見面太刻意，不符合兩人風格，但黃是善體人意的前輩，前幾天收到她親筆簽名三本書，上面寫著「To：Puma」。