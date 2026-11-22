民眾黨昨晚在台北市政府前廣場舉辦造勢晚會，支持者頂著低溫到場力挺。被稱為「小草」的支持者受訪時坦言，今年選舉最大目標就是「下架民進黨」，也有許多人為創黨主席柯文哲抱不平。不過，現場受訪者多半對露臉態度保留，甚至有拒訪民眾說「害怕遭針對」。

台大前校長管中閔表示，回憶起去年大罷免在北平東路的聚會，當時柯文哲身陷囹圄未能到場，他疾呼支持者把握這次選舉機會，幫柯文哲找回公道。

一名來自新北市的女性柯文哲支持者低調受訪表示，她主要是為了柯文哲而來，對支持者而言，這場活動就像是替柯文哲發聲。她認為，司法對待柯文哲的方式令人難以接受，甚至讓人產生只要不是民進黨的人，就可能面臨類似處境的感受。對民進黨的作為感到不滿，期盼台灣能真正落實民主。

另一名設籍新北市、年約四十歲的王先生受訪，表示希望透過選票下架民進黨，只要是國民黨與民眾黨舉辦的造勢活動，他都會到場參與。他指出，民進黨執政後的作為已違反民主政治的基本原則，例如行政院不副署立法院三讀通過的法案，在他看來，這樣的情況不應該出現在民主國家。