民眾黨昨舉行「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜活動，創黨主席柯文哲與台北市長蔣萬安終於同框。國民黨人士分析，柯蔣同台釋出藍白合作訊號，降低藍白對立與疑慮；白營人士認為有選前凝聚在野力量之勢；綠營則認為選前送暖雖誠意十足，但效果仍然有限。

二○二二年首都三腳督之戰，時任無黨籍台北市長候選人黃珊珊拿下卅四萬票，成為蔣萬安與民進黨台北市長候選人沈伯洋招手對象，如今柯文哲與蔣萬安同框，將對台北選情產生變化。

藍營人士分析，柯文哲對小草的號召力還是比黃珊珊強，柯文哲願意與蔣萬安同框，對蔣萬安在爭取中間選民上有一定效果；藍白在竹北分裂一事後，兩人同台釋出藍白合作政治訊號，能有效降低藍白支持者的對立與疑慮，對整合在野力量有很大幫助。

民眾黨台北市議員陳宥丞則分析，蔣萬安過去已分別為藍白台北市議員候選人站台，如今與柯文哲合體，象徵選前凝聚在野力量。另有民眾黨人士分析，柯蔣同台對於國民黨台北市長選情有加分效果，也在選前加深在野合作、互相拉抬。

民進黨立委鍾佳濱評估，柯文哲現身力挺蔣萬安，頂多只有「柯蔣同框」效果，無法帶來全國政黨合作的外溢效應。而且在地方選舉上，支持者各有支持的候選人，未必依政黨認同投票，柯文哲選前送暖雖誠意十足，效果仍非常有限。

民進黨人士表示，四年前台北市長選舉票投黃珊珊者，估計有半數都會轉投給沈伯洋，但綠營對柯文哲、蔣萬安同台能帶來多大選票效益，仍抱持審慎態度，民進黨依然會以戒慎恐懼的態度，爭取台北市民最大信任。