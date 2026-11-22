選戰倒數一周，水庫設置光電板爭議持續擴大，台北市長蔣萬安昨發起「台灣好水聯盟」，邀全台不分黨派縣市首長及候選人共同簽署「好水公約」，藍營桃園市長張善政和新北市長候選人李四川、台南謝龍介都表態支持。民進黨新北市長候選人蘇巧慧批這是假議題，台北市長候選人沈伯洋則說，「相信人民已經沒那麼容易被煽動了」。

蔣萬安還在台北市長候選人政見發表會上再次表達，堅決反對在翡翠水庫設置光電板，「相關公文就在我手上」，強調承襲前市長柯文哲任內的努力，完成翡翠水庫原水管艱鉅百年建設。

蔣萬安表示，守護水源不是靠口號，他用具體的行動，捍衛大台北六百萬市民喝好水的權益，絕對不會妥協，也絕不退讓。

繼日前與李四川舉行「雙北好水聯合記者會」，蔣萬安昨先在臉書發起好水聯盟，強調水源跨越行政界線，水源保護不該各自為政，從台北出發，全台灣一起守護好水；接著，在政見發表會，他再次強調反對水庫設置光電板的立場。

根據蔣發起的好水公約，未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，禁止設置水面型光電設施；也要立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。

張善政、李四川和謝龍介都表態支持，謝並要求對手簽署。

蔣萬安暗諷沈伯洋，稱守護水源，不能只回答「目前沒有計畫」或「尊重經濟部」，更要清楚承諾：未來面對同樣的選擇，是否願意堅定說不。

沈伯洋表示尊重，反酸蔣萬安「選前這一周不以市政為主，一直在操作這樣的議題很特別」，「相信人民已經沒有那麼容易被煽動了」。

綠營如蘇巧慧、台中市長候選人何欣純和嘉義市長候選人王美惠批假議題；台南市長候選人陳亭妃質疑蔣萬安用水議題當作選舉籌碼，她說，烏山頭水庫一期光電板只能用到二○三二年，若當選市長，也會成立監測小組監督檢測水質。