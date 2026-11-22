選戰進入黃金周，藍綠空戰持續交鋒。國民黨以發起「台灣好水聯盟」續打光電水庫議題、普發現金二萬救股民等，再輔以台中市長盧秀燕影片最後催票。民進黨則持續由民進黨台北市長候選人沈伯洋主導的「洋流」進行空戰，另外也將回防藍營發動的光電板、普發現金等，適時對外釋疑。

國民黨在洋流襲擊下，近日政府在水庫設光電板議題意外發酵。國民黨輔選人士指出，水庫光電涉及飲用水安全，女性、年輕族群等特別在意，從北到南對藍營都有利。台北市長蔣萬安串聯藍營地方首長發起「台灣好水聯盟」將繼續強化並延續此攻勢，也可凸顯藍營候選人在乎人民健康的人設。

藍營最後一周除續打光電水庫議題外，台股因國際因素大跌，也成為藍營選戰攻擊主軸。藍營人士指出，政院不副署老農津貼對台北無感、在農業選區頗有助益；藍營最後將聚焦台股大跌一事，逼迫賴政府發放超徵之稅，救全台股民，並輔以盧秀燕溫情影片喊話，向藍軍動員催票。

而民進黨空戰策略仍由沈伯洋主導，透過網路社群、媒體專訪等延續「洋流」熱度，爭取中間與年輕族群。民進黨人士說，洋流外溢效應能帶動各縣市選情並衝刺投票率，若能將投票率催到七成以上，那不只台北市，其他戰況膠著的地區，也會對民進黨更有利。

面對藍營最後祭出光電水庫、普發現金等議題，民進黨也必須防守。民進黨人士指出，目前光電板、股市等議題攻防都已開打，綠營會傳遞政府正確資訊，例如政府已對股市採取哪些安定措施，政府目前對光電板的政策為何等，並第一時間檢舉對手陣營不實資訊，力求杜絕錯假訊息介選情況。