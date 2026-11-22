聯合報日前刊出調查報導指出，台肥公司將台肥一廠規畫為土資場並已送計畫書給市政府，此案持續發酵，市長謝國樑昨領軍，上千民眾站出來遊行，高喊「要AI滅棄土」，謝說，市府堅決反對，希望台肥死了這條心。民進黨童子瑋也宣示，如當選基隆市長，也絕對不會讓台肥做土資場使用。

參與遊行民眾大家頭綁「要AI滅棄土」絲帶，從協和電廠前走到台肥前空地，高舉布條及台肥計畫書的看板。基隆一廠大門緊閉，門口新掛字條寫著「這裡不會蓋土資場，現在、未來都不會，請市民朋友放心」，署名台肥公司。

謝國樑說，台肥四個月前送計畫書給基隆市政府，表示要推動棄土場，市府堅決反對，民眾站出來表達反對的立場，希望台肥死了這條心，永遠不要把台肥一廠當成棄土場所在地。不管是要做AI數據中心或產業園區都可討論，就是不能做有汙染疑慮的土資場。

謝國樑主張應將居民生活、周邊交通與環境品質納入考量，正視地方聲音，他提出讓城市向前走的方案，透過產業轉型，讓中山區迎接新的投資與建設，讓基隆有更多發展機會。

立委王鴻薇說，台肥廠內很多廢土未處理，想「就地合法」基隆人一定反對到底。立委羅智強稱，土資場就是汙泥去化場，未來將嚴重破壞環境及生活品質。立委林沛祥批評要收各地的廢土，完全不尊重中山區民眾。

在地仁正里長陳炳楠指出，未來協和電廠要改為四接，台肥再變成土資場，恐會有空汙、水汙染及交通等嚴重問題，質疑中山區變三等公民。

童子瑋說，如果他當選市長，一樣不會讓台肥做土資場使用，會規畫其他用途，中山區居民真正需要的是就業機會、環境的改造等，未來絕不會讓台肥做土資場使用，他相信台肥也不會提。