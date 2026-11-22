選前黃金周，花蓮縣長候選人游淑貞、張峻及魏嘉賢都展開全縣大車掃，游淑貞昨強攻張峻本命區光復鄉等地，張峻支持者今將成立美崙後援會，魏嘉賢有逾百萬粉絲追蹤的在地知名插畫家Duncan、旅北同鄉會相挺。

游淑貞主打正藍軍，同黨縣長徐榛蔚也請假陪同最後衝刺，前天深入秀林鄉車掃拜票，強調已延攬前內政部長李鴻源等專業人士參與防災規畫，要建立完整防災韌性體系，也重申普發二萬元及各項社會福利計畫。

游淑貞下午直搗張峻本命區，安排光復鄉掃街拜票，除了市區外，也安排太巴塱、馬太鞍等部落，積極爭取部落族人的支持。

張峻在選前關鍵一周展開十三鄉鎮大車掃，由妻子廖家妤陪同，昨天從壽豐鄉出發，繞行全鄉十五個村，晚間走進市區逐戶拜訪，也到鳳林、萬榮，強化中區支持度。

張峻提出普發一萬元政見，對手游淑貞跟進還加碼，張峻說，他的最可靠、最務實，鄉親看得到、領得到，行政院編發一萬，加上他若當選花蓮縣政府發一萬，保證每人領二萬元。

魏嘉賢也在妻子吳韻晨陪同下車掃，深入花蓮海線及縱谷地區拜票，他說，希望將腳步延伸到偏鄉鄉鎮，傾聽更多基層民眾與部落族人的聲音。

魏嘉賢雖無組織奧援，但個人形象與魅力佳，獲得在地百萬粉絲插畫家Duncan罕見表態力挺，旅北花蓮同鄉會榮譽理事長廖芳卿、理事長黃如吉及會計師陳麗卿，昨下午也到魏嘉賢競總支持魏嘉賢及參選市長的魏嘉彥兩兄弟，呼籲要回家投票支持。