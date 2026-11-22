宜蘭縣長選舉第二場公辦政見會藍綠交鋒，國民黨吳宗憲拋專任公職律師願景，直球反擊抹黑，追問林國漳兩岸經貿與綠能政策；民進黨林國漳再度說他是宜蘭製造，未來要以山、海觀光、農業帶動地方發展；另外三位無黨候選人劉燦輝、楊鉯婷及陳宏毅各自抒發政見，爭取選民支持。

率先發言的吳宗憲火力全開，向林國漳追問兩岸經貿往來、建商容積率利益迴避與綠能政策三大疑點，也提出施政藍圖。他說，立委沈伯洋曾說「兩岸交流都是統戰」，民進黨經常性將兩岸正常商業交流貼標籤，據報導林曾投資並擔任監察人的「艾特先進半導體」，與中國央企有貿易往來。依照民進黨標準，這算不算賺紅錢、中共同路人？

吳宗憲說，林國漳競總主委林向愷曾提出透過「容積率獎勵」創造財源，但林國漳是在地建商「亞別建設」大股東，要如何利益迴避？他質問林國漳是否同意在龍潭湖、梅花湖及農地種電？三年前民進黨計畫在宜蘭三星鄉月眉圳上架光電板，鄉親痛罵「先斬後奏」，執政黨仍要強推綠能，林國漳又站在哪？

回應吳宗憲提問，林國漳強調選舉可以有競爭，但不能失去尊重。他說，父親賣魚，「觀光立縣二點○」要用海洋觀光配合雪山麓徑，串起四季都有理由來的宜蘭，讓遊客留下來住、留下來吃；也要提高農業保險補助、倍增有機農地，讓農民不必再靠天吃飯。

他要對長輩推動智慧敬老卡，對打拚的勞工興建勞工活動中心，並以縣府採購引導企業加薪。他也承諾公務員依法執行職務若被告，縣府提供法律協助，並用數位系統減少重複公文。