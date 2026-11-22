新北市黃金周交戰，國民黨李四川固守藍軍優勢區，侯友宜全天陪車掃，上午台灣大學前校長管中閔陪同到中和市場掃街，下午固守最大票倉板橋搶中間選民；民進黨蘇巧慧回防本命區樹林區，在樹林高中辦造勢，前總統蔡英文、副總統蕭美琴助講，呼籲鄉親把票衝出來，最好得票率能逼近、甚至突破綠營大票倉三蘆地區。

李四川昨密集掃街拜票行程，管中閔昨陪同到掃街時受訪，針對蘇巧慧胞妹蘇巧純的曠世智能投資案爭議，曾任國發會主委的管中閔表示，若這麼離譜的事情可以發生，「把整個新北市這塊肥肉交到她手上，你看她會吃成什麼樣子？」

管中閔也提及與李四川過去在行政院就是並肩作戰的同事，後來無論李到高雄或台北市政府服務，在各方面都繳出亮眼的成績單。

李四川與市長侯友宜下午再度回防板橋，除固樁更要搶中間選民的選票，板橋區是新北市人口第一大區，外來人口多、中間選民比例高，藍綠版圖勢均力敵。

李四川表示，侯市長第四次陪他車掃，他一定全力以赴，在侯奠定的市政基礎做好，至於侯規畫或正在做的，也一定精進加速完成，他要用四十年經驗把新北守住，一棒接一棒，一天比一天更棒。

李四川在鶯歌、淡水出席議員呂家愷、議員候選人呂鈞鴻造勢活動，累計湧入超過六千名鄉親與百位里長到場力挺。李四川表示，城市發展須有完善交通配套，未來將推動「大漢溪捷運縱貫線」、「淡北快線」及「汐東線延伸」等建設，打造雙北卅分鐘核心生活圈，以交通帶動產業並創造更多在地就業機會。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）回防本命區樹林造勢，副總統蕭美琴（右）、前總統蔡英文（左）站台力挺。記者季相儒／攝影

蘇巧慧昨上午回防本命區在樹林高中造勢，前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台助選，不約而同強調這裡是蘇巧慧從政的起點，呼籲鄉親把票衝出來，最好得票率能逼近、甚至突破綠營大票倉三蘆地區。

蔡英文呼籲現場鄉親一定要給予最大的溫暖跟支持，跟蘇巧慧一起衝，衝出六都最高票。「起家厝」的鄉親把蘇巧慧培養長大，累積足夠經驗跟能量，準備把這一份細心跟責任感帶進新北市政府，擴大照顧每一個市民。

蘇巧慧一上台便紅了眼眶，形容回到起家本命區反而有種近鄉情怯的感動，因為一切都是從這裡開始，她十二年來的每一項成績，選區鄉親最清楚、最能見證她的一步一腳印的價值與態度。