選前黃金周，民眾黨創黨主席柯文哲昨晚拉起台北市長蔣萬安的手高喊：「民眾相挺，台灣會贏」。柯更對蔣說「看穿洋流幻象，你會贏的」。賴清德總統則與民進黨雙北市長候選人蘇巧慧、沈伯洋在新北合體，賴表示，開啟雙北雙城論壇里程碑。

蔣訪青山宮 廟方：師傅不能換

蔣萬安昨全力衝刺陸戰，一早赴東湖市場掃街，吸引上百公尺人龍，昨下午赴艋舺青山宮參拜，周遭湧入滿滿人潮，青山宮廟方主持人更喊話「蓋房蓋一半，師傅不能換，我們的師傅沒有要換啦。」表達對蔣萬安延續市政的期許。

民眾黨昨晚在台北市政府前舉行全台大造勢，蔣萬安受邀上台致詞時說，司法不能雙標，不能碰到藍白就追殺，碰到綠的就停止，柯主席這幾年遭受極大委屈，還要奮戰面對檢調司法；今年選舉不只是市政願景的選擇，更是用手中選票，告訴政府「拒絕司法成為政治追殺的工具」。

「選錯的人就會是場災難。」蔣萬安說，中央連續發公文給北市府，盤點翡翠水庫設光電板，第一次是柯文哲任內，柯市長拒絕，第二、三次是他任內，也都拒絕；選對的人幫你顧水質，選錯的人就像台南鄉親擔心喝到光電水。

柯：至少正常人 別選搞對立的

現場螢幕畫面切給柯文哲與其妻陳佩琪，柯文哲聽著蔣談話微笑點頭，不時鼓掌。蔣致詞結束後，柯文哲走上舞台。柯、蔣同台，完成藍白合作在台北選戰的最後一塊拼圖。柯文哲說，「全台灣媒體都在等這一秒」，問他台北市長要怎麼表態；他說，台北市長要選正直、善良、認真做事的人，至少是正常人，不要選搞認知作戰的、搞大罷免、搞仇恨、搞對立的。

沈伯洋、蘇巧慧昨晚則是在三重與賴清德總統合體。蘇巧慧說，大進場遇到偶像般待遇，要扛起的責任，需要更多水獺戰士站出來。沈伯洋引用「雙城記」名言，成為最好或最壞時代，就要看投票結果，讓他與蘇巧慧來寫雙北故事。

賴總統說，台灣民主已進步到要迎接新世代，新世代也做好準備要扛起新時代，新北由蘇巧慧來扛，北市由沈伯洋來擔，力拚雙城雙贏。「選戰愈到最後，愈要小心，中國也在介入選舉。」賴總統提醒支持者，選戰走到最後一哩路，要衝刺催票到最後，更要挺住，不要受干擾。