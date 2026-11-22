國民黨桃園市議員候選人古振豐遭爆廿年前涉妨害性自主案件，還因少女餵毒命案被調查，引發社會關注；桃園市黨部昨宣布不再支持古競選，且未來無論當選與否都將開會議處。古振豐對黨部決定表示遺憾，但予以尊重，也相信社會自有公論。

古振豐過往爭議近日成為藍綠攻防焦點，國民黨台北市長蔣萬安表態不支持後，民進黨桃園市長候選人黃世杰緊追藍營高層及桃園市長張善政對此事的態度，而張認為指控屬實就絕對不可以接受，桃園市黨部火速調查也做出「不再支持」決議，昨陸續下架相關宣傳海報。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，有關古振豐的指控是由軍法審判，相關判決未公開，但黨部側面了解，古被控妨害性自主部分有罪，涉及毒品、命案部分無罪。其實，性犯罪者依黨內規定是不得參選，但古爭取提名時未提這段過往，軍法案件外界查不到，加上中央及地方選委會依法審查參選資格也沒問題，所以當初予以提名。

蔡忠誠強調，國民黨對黨提名參選人向來秉持高道德標準，雖然選舉到了最後階段，無法收回黨提名資格，但古振豐過去的相關言行與作為難讓黨內認同，因此決議將不提供古任何形式的支持。另外，無論古是否當選，後續都會再議處，並向中央黨部建議強化徵信，以確保未來各種選舉的黨提名人都符合社會期待。

古振豐昨回應案件已定讞多年，早塵埃落定，相關指控是有心人士刻意操弄，企圖影響選情，未來仍會努力爭取選民認同，另對個人事件持續發送或散佈誇大不實言論者保留法律追訴權，以維名譽。