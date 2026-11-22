選前黃金周末，藍綠彰化縣長候選人昨晚均在員林市舉辦造勢拚場，國民黨魏平政有主席鄭麗文、縣長王惠美站台，加上未獲提名的立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章與柯呈枋都現身力挺。民進黨陳素月有副總統蕭美琴加持，無黨籍邱建富則在彰化市舉辦造勢晚會及市區徒步掃街，都希望在最後一周將票催出來。

國民黨員林市勝選晚會，鄭麗文痛批民進黨動用國家資源，以司法迫害彰化縣議長謝典霖、線西鄉長候選人黃漢皇，呼籲選民用團結、用選票打倒黑暗勢力，讓國民黨全壘打。

鄭麗文批判陳素月在立法院表決福國利民法案時躲起來不投票，國民黨不是靠詐騙治國，大家被民進黨騙到會怕，國民黨提名最認真、最專業的候選人魏平政，請選民在最後一周關鍵拉票、催票、固票，拚贏這場選舉。

彰化縣長王惠美不但站台助講，並號召這次有意參選縣長但未獲國民黨獲提名的立法委員謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋到場支持魏平政，展現選前黃金周大團結氣勢。謝衣鳯喊話團結支持魏。洪榮章說，王惠美射穿雲箭，大家團結來挺魏平政。

王惠美說，選前一周關鍵時刻，為了台灣更進步，為了彰化要更好，大家共同站出來，支持魏平政、凃俊任及國民黨提名的鄉鎮市民代表與村里長候選人，讓好的政策延續，讓彰化繼續成為宜居城市。

副總統蕭美琴（中）拉起彰化縣長候選人陳素月（右）及員林市長候選人張政岳的手，高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

陳素月是在員林市華成市場夜市舉辦造勢晚會，吸引約三千多名支持者到場。雖然陳素月選情目前受到看好，造勢晚會卻呼籲鄉親「戒慎恐懼」，切莫掉以輕心，一定要前往投票，票票入匭。

陳素月指出，距投票只剩六天，雖然負面文宣滿天飛，尤其她仍會堅持六十五歲以上長者免健保費政見，希望鄉親能堅持支持她，期待大家用手中的一票，為家鄉的未來做出選擇。

壓軸的副總統蕭美琴一上台便感性表示：「美琴也是彰化和美的女兒」，博得會場熱烈掌聲，蕭美琴稱許身為單親媽媽陳素月，身上有著「溫柔而堅毅的心」，問政也最勤勞，希望鄉親能支持她當選縣長。

曾擔任彰化市長的無黨籍候選人邱建富，下午在彰化市長安街舉辦造勢大會，晚間則在市區徒步掃街，場面十分熱烈。