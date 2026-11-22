嘉義市長公辦辯論會登場，民進黨王美惠提出產業、交通、長照及教育政見，稱高架輕軌將與嘉縣府討論、向中央溝通。對手張啓楷則批王提的是輕軌政見，卻改用ＢＲＴ替代，「承諾跳票」，另批王缺席長者健保補助、毒駕加重刑責及老農津貼等法案三讀表決，難道黨意大於民意？

王美惠強調，高架輕軌不是喊口號，須與中央及鄰近縣市溝通，思考如何讓交通更好，選舉過程她遭黑函攻擊，但她做人實在，會讓市民享更多福利。張啓楷則端出普發現金六千元、興建兩千戶社宅等政見，批王美惠提輕軌政見，如今改ＢＲＴ，形同跳票。

他另指，許多民進黨執政縣市支持水庫設光電板，王美惠也支持相關議題。他若當選將嚴禁蘭潭設置，不讓市民喝毒水。王美惠則說，蘭潭光電板八年前就提過，中央未實際規畫執行，「這是假議題、早已臭酸」。

選戰黃金周，綠營大咖也忙輔選。民進黨雲林縣長候選人劉建國昨辦「百工百業後援造勢大會」，賴清德總統本月第五度輔選，賴批評雲縣府、農漁會及台北農產運銷公司等資源被張家整碗捧去，選民絕不能讓張家三連任縣長。國民黨候選人張嘉郡面對總統多次替對手站台，她說，自己沒有「總統」助選員，但全體鄉親就是她最大的靠山。

行政院前院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁昨赴澎湖為黨籍縣長候選人吳淑瑾造勢，蘇特別為老友陳光復祈福，籲鄉親支持吳淑瑾，維持中央與地方順暢溝通。吳淑瑾說，將接棒完成中長期建設藍圖。

台東縣長選舉激烈，前總統蔡英文再為黨籍候選人陳瑩站台，蔡英文肯定陳瑩成立音樂原創基地及運動發展基金構想，陳瑩指若當選，將成為不分黨派的全民縣長。國民黨候選人吳秀華未邀大咖站台，現場卻破萬人聚集，致詞時一度感動哽咽。