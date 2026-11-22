選戰進入最後黃金周，藍綠在高雄都有大型造勢晚會。藍營全力催票，立法院長韓國瑜壓軸站台，形容國民黨市長候選人柯志恩是「媽祖賜給我們高雄最好的禮物」，城市發展不該被政黨、派系綁住；行政院長卓榮泰首次為民進黨市長候選人賴瑞隆助選時喊出：「讓陳其邁市長帶著勝利的旗子來台北、來行政院找我們」。

柯志恩昨晚在鳳山大票倉辦造勢晚會，昔日「韓流」支持者也紛紛現身，現場旗海飄揚，湧入超過三萬人，彷彿重現當年韓流氣勢。韓國瑜說，高雄理應成為全台灣經濟發展、教育、環境保護及照顧弱勢的模範城市，可惜長期被政治衝突及意識形態包圍。

他火力全開指出，高雄人給民進黨卅多年執政機會，對民進黨夠好了，「民進黨是高雄的爸爸嗎？」更點名新潮流派系，呼籲選民用選票決定高雄未來。

國民黨桃園立委牛煦庭特地南下站台助講，並轉達桃園市長張善政的話：「高雄這個戰場絕對不能輸」。

賴瑞隆昨下午在旗山體育場辦「大旗美團結應援大會」，現場估逾萬人到場，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等人都到場力挺，這是卓揆首度為賴瑞隆站台，除強調先進晶片與ＡＩ產業代表高雄未來的發展方向，也呼應賴瑞隆所提的「大南方機場」政見。

卓榮泰呼籲高雄人「心態要抓穩」，南北要平衡，北部不能老靠南部來補票，南部要大贏，台灣南部如果站得住，台灣就贏了。

陳其邁則以南韓天團ＢＴＳ在高雄掀起的紫色熱潮比喻，「演唱會散場，高雄的生意才正要開場」，他拿市府近日統計大數據舉例，百分之八十五參與者不是高雄人，其中兩成還是國外旅客，來高雄住飯店、逛夜市、吃美食。