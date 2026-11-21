選舉進入最後衝刺階段，民眾黨今晚舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，台北市長蔣萬安與民眾黨前主席柯文哲同台，柯文哲要送他「金剛經」看穿洋流，蔣萬安也在臉書表示會秉持「不取於相，如如不動。」的精神，繼扎穩打。

蔣萬安今晚在臉書表示，今天謝謝柯文哲前市長、黃國昌 主席的勉勵。選對的人，好的政策才接得下去。

他說，大家最近關心的翡翠水庫，和柯前市長立場一樣堅定，六百萬人喝的水，不拿來冒險。翡翠水庫的水面，絕對不設光電板。

蔣萬安說，上任時，柯前市長提醒我兩件事，守住財政紀律、社會住宅繼續蓋。「我沒有忘記」。這四年，社宅加快蓋，債也繼續還。柯前市長八年還了570億，他接棒再還430億。「兩任市長，一千億」。

蔣萬安指出，柯前市長送「金剛經」，要他看穿選舉的亂象。未來他也會秉持「不取於相，如如不動。」的精神，繼扎穩打，將棒子接穩，更宜居、更安全、更穩健的台北，「我繼續做」。