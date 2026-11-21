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捨不得走！蘇巧慧三重造勢晚會超嗨 群眾擠爆三和國中散場不肯走
綠營今晚在三重區的萬人造勢晚會氣氛超嗨！蘇巧慧主場並合體沈伯洋加上總統賴清德助陣，晚上7點不到就擠爆三和國中操場，群眾直到9點活動結束仍不願散場擠到台前，就連台上來賓也捨不得離場圍著自拍。
這場主題「洋流慧聚新北大造勢」，節目尚未開始場內便已經坐滿，場外從三和國中側門主入口大排長龍隊伍繞過半個學校圍牆直到正門旁邊捷運站，場內連手機訊號都超卡頓，周邊巷道停滿機車，巷弄內的居民還主動幫忙搬花盆、移機車熱情協助「喬車位」：來來來！這邊還可以停。
晚間8點20分左右，主持人立委李坤城宣布現場湧入2萬人，這時學校操場邊座位區以外仍擠滿人進不去，有些人甚至隔著圍牆站在校外往內探頭也要共襄盛舉。
近年選舉造勢場常常台上主要來賓一講完，台下群眾就急著散場，今晚罕見群眾不肯走，蜂擁擠到台前繼續搖旗吶喊，台上市議員、里長也捨不得走，圍著蘇巧慧、沈伯洋玩自拍。
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