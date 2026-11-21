國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因助理遭檢警搜索，絕食抗議至今晚已逾24小時。「選戰第一線」今晚前進竹東，跨黨派候選人接連聲援，質疑檢警至今未說明不實性影像散布源頭，卻在選前大動作搜索20多歲女助理、查扣競辦電腦，痛批司法介選，呼籲選民用選票捍衛司法正義。

國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯表示，徐欣瑩原本有機會到場懇託，卻因堅持在地檢署前絕食抗議而缺席。她質疑，檢警既然能循線查到20多歲女助理的IP，為何不先追查不實性影像的原始散布者？選前八天卻搜索年輕助理，並查扣四台電腦、四支手機，連後續活動圖檔都在其中，質疑此舉恐涉及蒐集對手選舉情資。

黃郁雯也質疑偵查不公開原則是否落實，認為助理原遭諭知10萬元交保，後改限制住居，相關偵辦過程應向外界說明。她強調，國民黨、民進黨及民眾黨基層候選人願意共同站出來，就是希望新竹縣擺脫家族政治，呼籲選民11月28日支持徐欣瑩。

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方隨行秘書、竹北市公所前機要秘書的張益豪指出，自己過去長期協助鄭朝方輔選，進入公所後卻發現鄭朝方父親鄭永金及哥哥鄭朝瀚介入市政，甚至遭施壓辱罵，最終任職10個月便請辭。他質疑鄭朝方缺乏財政紀律，不應將所謂「竹北經驗」帶進縣府。

針對徐欣瑩助理遭搜索，張益豪質疑，檢警選前一周大動作查扣競辦電腦，選舉資料全在電腦內，恐使競選情資受到影響。他更懷疑背後涉及政治操作，強調徐欣瑩即使在助理離開地檢署後仍持續絕食，是為捍衛司法正義，呼籲支持者成為徐欣瑩的分身，協助最後階段拜票。

竹北市民前代表、曾任民進黨立法院黨團幕僚陳冠宇表示，自己過去曾在民進黨中央及地方服務，理應支持民進黨，但在民進黨新竹縣長候選人鄭朝方身上看不到「清廉、勤政、愛鄉土」，因此選擇跨黨派力挺徐欣瑩。

他批評鄭朝方為選票切割政黨及家族，反觀徐欣瑩始終堅持信仰、力挺黨內同志，認為外界以「宗教干政」攻擊徐欣瑩是刻意操作假議題，呼籲選民拒絕黑金家族。